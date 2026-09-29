La ministre japonaise des Finances a déclaré à Scott Bessent que la Première ministre Takaichi n'était pas une reflationniste

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(Ajout de commentaires supplémentaires de Katayama et de contexte)

par Makiko Yamazaki

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mardi avoir clairement fait savoir au secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lors d’un entretien téléphonique la semaine dernière, que la Première ministre Sanae Takaichi n’était pas une reflationniste.

« J’ai expliqué que la Première ministre Takaichi n’est pas une reflationniste. Comme je l’ai répété à plusieurs reprises récemment, j’ai souligné que c’est elle-même qui l’a déclaré », a déclaré Mme Katayama.

Elle a ajouté qu’elle maintiendrait une communication étroite avec le Trésor américain et continuerait à collaborer avec Washington pour garantir le bon fonctionnement des marchés des changes.

Les propos de Mme Katayama reflètent les efforts déployés par le gouvernement Takaichi pour dissiper les spéculations des marchés selon lesquelles la Première ministre serait favorable à des politiques reflationnistes, alors qu’elle poursuit ce qu’elle qualifie de programme budgétaire « responsable et proactif ».

Le ministre de l’Économie, Minoru Kiuchi – largement considéré comme réflationniste en raison de sa prudence passée vis-à-vis des hausses de taux d’intérêt et de son association à un groupe de parlementaires prônant des dépenses expansionnistes – a déclaré la semaine dernière que la phase des politiques de relance de type « Abenomics », caractérisées par un assouplissement monétaire et des dépenses budgétaires dynamiques, était révolue.

Les remarques des ministres en charge de l’économie font suite aux propos de Bessent , qui a suggéré que la priorité du Japon devrait être de lutter contre l’inflation plutôt que de stimuler la croissance, exprimant ainsi son inquiétude face à ce qu’il considère comme des vestiges de l’Abenomics dans les politiques de Takaichi et parmi ses alliés politiques.

Les marchés ont accueilli avec prudence le programme de croissance de Mme Takaichi, considérant que ses projets de dépenses, une baisse temporaire de la taxe sur les ventes de produits alimentaires et ses liens avec des conseillers politiques associés à l’Abenomics pouvaient avoir un effet reflationniste.