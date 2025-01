information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 20:28

La ministre des sports réagit aux banderoles racistes des supporters niçois

L’affaire est arrivée jusqu’aux oreilles de la ministre des sports.

Au lendemain du scandale des chants et banderoles racistes, sexistes et homophobes lors du match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, Marie Barsacq a elle aussi pris la parole pour réagir auprès de RMC Sport pour dénoncer une « minorité bruyante » selon ses mots.…

LL pour SOFOOT.com