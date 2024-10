La marque Caddie et son matériel vendus au plus offrant

( AFP / DENIS CHARLET )

Près de trois mois après la liquidation judiciaire de Caddie, les actifs du fabricant alsacien de chariots de supermarché, dont sa marque, sont vendus au plus offrant, a indiqué mercredi le mandataire.

Faute de repreneur, l'entreprise, qui employait encore 110 salariés, a été mise en liquidation fin juillet par le tribunal de Saverne.

Un premier appel d'offres concerne la mise en vente des actifs incorporels de la société, à savoir "les marques et noms de domaines" détenus par Caddie.

Une cession qui a valeur de symbole puisque le nom Caddie, déposé en 1959 et inspiré du golf, a connu un succès croissant au cours des décennies suivantes, jusqu'à intégrer le langage courant.

Au total, ces actifs concernent 94 noms, la marque Caddie ayant été déposée dans de nombreux pays, a précisé à l'AFP le mandataire judiciaire Nicolas Flesch, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA)

"Les offres publiées concernent les actifs et non plus l'entreprise dans son entité", a-t-il expliqué.

Un second appel d'offres porte sur les actifs corporels de l'entreprise, soit plus d'un millier de références de matériel stocké dans son usine de Dettwiller (Bas-Rhin), des vis aux paniers en plastique en passant par du sel de déneigement.

"Trois grandes options sont possibles: le rachat des actifs corporels et incorporels par deux entités distinctes, la vente à la découpe des différentes références, ou alors quelqu'un fait une offre globale sur les deux types d'actifs", a détaillé auprès de l'AFP l'avocat du Comité social et économique (CSE) de Caddie, Pierre Dulmet.

La question est donc celle de l'héritage de la société, fondée en 1928 avec des produits en fil de fer. Après avoir connu son heure de gloire avec l'avènement de la société de consommation, l'entreprise a vu ses effectifs fondre au fur et à mesure des plans de reprise.

La date limite de dépôt des offres est fixée au 29 novembre à 16h00.