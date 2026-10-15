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La marine ukrainienne dit avoir endommagé six avions de combat russes
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 11:52

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(Actualisé avec état-major, précision sur les dégâts)

L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir endommagé à des degrés divers six chasseurs-bombardiers russes Su-34M lors d'une frappe nocturne sur l'aérodrome de Borissoglebsk, dans la région russe de Voronej.

Dans un message sur Telegram, la marine ukrainienne a dit avoir détruit les appareils en utilisant son système de missile de croisière Neptune lors de l'attaque.

L'état-major des forces armées ukrainiennes a par la suite dit avoir confirmation de dégâts infligés à des degrés divers aux six avions.

Le Su-34M, dont chaque exemplaire coûte l'équivalent de dizaines de millions de dollars, est un chasseur-bombardier fréquemment utilisé par la Russie pour larguer des bombes guidées sur les villes ukrainiennes situées près de la ligne de front.

(Lina Golovnya et Max Hunder, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 12:04

    Bah ! Quelques bombardiers russes HS , cela sauvera provisoirement une maternité, des stations service, une gare, un train et peut-être une école maternelle ukrainienne, tous objectifs militaires stratégiques de la fière armée russe ...

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