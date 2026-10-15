La marine ukrainienne dit avoir endommagé six avions de combat russes

(Actualisé avec état-major, précision sur les dégâts)

L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir endommagé à des degrés divers six chasseurs-bombardiers russes Su-34M lors d'une frappe nocturne sur l'aérodrome de Borissoglebsk, dans la région russe de Voronej.

Dans un message sur Telegram, la marine ukrainienne a dit avoir détruit les appareils en utilisant son système de missile de croisière Neptune lors de l'attaque.

L'état-major des forces armées ukrainiennes a par la suite dit avoir confirmation de dégâts infligés à des degrés divers aux six avions.

Le Su-34M, dont chaque exemplaire coûte l'équivalent de dizaines de millions de dollars, est un chasseur-bombardier fréquemment utilisé par la Russie pour larguer des bombes guidées sur les villes ukrainiennes situées près de la ligne de front.

(Lina Golovnya et Max Hunder, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)