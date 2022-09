La marche, un puissant médicament contre l’arthrose du genou

Durant des décennies, il était courant de dire à nos patients qui souffraient d'arthrose de la hanche ou du genou de marcher le moins possible pour préserver leur cartilage et limiter l'inflammation de leur articulation. Ces dernières années, de très nombreuses publications scientifiques ont démontré que ces recommandations étaient infondées et, qu'au contraire, il fallait promouvoir une activité physique, mais pas n'importe laquelle.

Contrairement aux idées reçues, l'arthrose n'est pas une maladie des séniors et touche parfois des individus jeunes. Elle peut affecter toutes les articulations du corps et prendre des formes très différentes d'une personne à l'autre. Le genou, la hanche ainsi que la colonne vertébrale sont les articulations les plus sensibles aux douleurs arthrosiques.

10 millions de personnes touchées

L'arthrose est une maladie chronique inflammatoire de l'articulation se traduisant par une altération du cartilage articulaire, mais c'est l'ensemble des tissus périarticulaires qui seront les vecteurs de la douleur de type inflammatoire. En France, 10 millions de personnes souffriraient d'arthrose, et ce chiffre est en constante évolution. La douleur arthrosique, quand elle se manifeste, est en général accompagnée d'une raideur articulaire et d'une gêne fonctionnelle à la marche ou de certains mouvements.

Médicaments, activité physique : comment soulager l'arthrose ?

L'âge et l'inactivité

