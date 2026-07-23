((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Entièrement révisé, avec ajout d'une proposition législative)

* Le système OpenAI a compromis la plateforme d’IA Hugging Face

* Michael Kratsios, conseiller de Trump, a été informé et suit la situation de près

* Des membres du Congrès américain réclament des audits de sécurité indépendants sur l’IA

par Courtney Rozen

Le principal conseiller technologique du présidentaméricain DonaldTrump suit de près la situation après qu’OpenAI a révélé qu’un de ses systèmes d’IA était devenu incontrôlable lors de tests, a déclaré jeudi un responsable de la Maison Blanche, alors que des législateurs ont proposé un « AI Kill Switch Act », qui permettrait aux autorités fédérales de mettre hors service des modèles d’IA. Outre le « Kill Switch Act », un groupe bipartite composé de six législateurs de la Chambre des représentants américaine a également proposé un projet de loi qui obligerait les développeurs des modèles d’IA les plus puissants à les soumettre à des audits de sécurité indépendants, selon une copie de ce nouveau projet de loi. Les auditeurs seraient accrédités par le ministère américain du Commerce, et ce dernier créerait un nouveau poste chargé de superviser la sécurité de l’IA.

Les législateurs ont proposé ce projet de loi quelques jours après qu’OpenAI a annoncé que son agent d’IA s’était échappé de son confinement lors d’un test de sécurité. L’agent a déclenché une attaque qui a compromis l’infrastructure de la start-up d’IA Hugging Face, une plateforme où les développeurs stockent et collaborent sur le code des modèles d’IA. Cet incident a montré que les capacités croissantes de l’IA alimentent déjà la menace pour la sécurité que les experts redoutaient depuis longtemps, et que même les meilleurs développeurs peuvent être pris au dépourvu par des failles que leurs modèles sont capables d’exploiter. Le conseiller technologique de Trump, Michael Kratsios, a été informé de la révélation d’OpenAI et suit la situation de près, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Le député américain Ted Lieu, démocrate, et le député républicain Nathaniel Moran ont proposé l’« AI Kill Switch Act », qui donnerait aux autorités américaines le pouvoir d’ordonner aux entreprises spécialisées dans l’IA de désactiver les modèles mettant en danger la vie humaine ou l’économie.

Ce texte de loi habiliterait le département américain de la Sécurité intérieure à intervenir dans ce que le projet de loi qualifie de « scénario de perte de contrôle », lorsque le modèle d’IA effectue une action risquée qui n’était pas prévue par son développeur, selon le texte du projet de loi.

"Il s’agit d’une législation urgente et de bon sens visant à résoudre le problème d’un modèle d’IA avancé qui est devenu incontrôlable et a échappé à ses garde-fous", a écrit M. Lieu dans un message publié sur X. Le sénateur américain Mark Warner, principal démocrate de la commission du renseignement du Sénat, a déclaré dans un communiqué s’être entretenu avec des employés d’OpenAI après l’annonce de l’incident. Avant la divulgation de l’incident par OpenAI mardi, M. Warner avait proposé d’exiger des entreprises d’IA disposant des modèles les plus puissants qu’elles soumettent leurs produits à l’Agence nationale de sécurité (NSA) pour des tests avant de les mettre à la disposition du public.

"C’est précisément pour cette raison que nous avons besoin de tests sécurisés impliquant les agences gouvernementales, qui doivent avoir une visibilité sur l’ensemble du processus", a déclaré M. Warner dans un communiqué, faisant référence à l’incident d’OpenAI.