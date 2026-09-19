La Maison Blanche refuse l'accès aux journalistes de CNN, MS NOW et Politico suite à l'interdiction prononcée par Trump

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(Ajout de la déclaration du Washington Post au paragraphe 10)

* CNN, MS NOW et Politico affirment que la Maison Blanche a confisqué les accréditations de presse de leurs équipes

* Ces médias laissent entendre qu'ils pourraient contester cette interdiction en invoquant les protections prévues par le Premier Amendement

* Trump déclare que d'autres médias pourraient être interdits

par Waylon Cunningham

La Maison Blanche a refusé samedi l'accès à des journalistes de CNN, MS NOW et Politico, donnant ainsi suite à l'annonce du président américain Donald Trump selon laquelle il les interdirait de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment.

Ces trois médias ont déclaré séparément que les accréditations de presse de leurs équipes avaient été confisquées samedi matin lorsque leurs journalistes se sont rendus à la Maison Blanche. Ils ont laissé entendre qu’ils pourraient contester cette interdiction au motif qu’elle est contraire aux garanties du Premier Amendement de la Constitution américaine relatives à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

Dans un communiqué publié samedi, CNN a qualifié cette interdiction d’« atteinte illégale » à son droit constitutionnel d’exercer le journalisme sans ingérence du gouvernement. Dans des communiqués séparés, MS NOW et Politico ont déclaré qu’ils « défendraient leurs droits garantis par le Premier Amendement ».

MS NOW a déclaré qu’il comptait « prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre nos droits garantis par le Premier Amendement et le rôle essentiel du journalisme indépendant dans notre démocratie ».

CNN et MS NOW ont déclaré qu’ils continueraient à couvrir l’actualité de l’administration Trump, tandis que Politico a affirmé soutenir ses journalistes en poste à la Maison Blanche.

Dans un message publié vendredi sur les réseaux sociaux , Trump a accusé ces médias de « diffuser des FAUSSES INFORMATIONS » et a déclaré qu’ils « ne devraient pas pouvoir écrire ou relayer constamment des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis ».

Il a ajouté : « D’autres médias diffusant de fausses informations suivront. »

S’adressant aux journalistes dans le Bureau ovale vendredi, Trump a répondu à une question sur ce qu’il entendait par « d’autres médias » en citant le New York Times et le Washington Post comme exemples de « fausses informations », bien qu’il n’ait pas spécifiquement déclaré qu’il les bannirait de la Maison Blanche.

Dans un communiqué, le New York Times a qualifié la dernière mesure d’interdiction de Trump de « nouvelle menace de représailles et anticonstitutionnelle » et a déclaré que le journal « soutenait les organes de presse injustement pris pour cible par le président ».

Dans un communiqué publié samedi, le Washington Post a déclaré que son accès à la Maison Blanche constituait un « droit constitutionnel non négociable » et a qualifié les actions du président de « forme évidente d’intimidation visant à faire taire la presse ».

Trump avait déjà tenté d’exclure certains organes de presse ou journalistes spécifiques des points presse.

L’année dernière, il a exclu l’Associated Press du pool de journalistes couvrant ses déplacements, car l’agence de presse n’avait pas adopté le nom préféré de Trump pour le golfe du Mexique après que le président eut ordonné au pouvoir exécutif de l’appeler « golfe d’Amérique ». L’AP a contesté cette interdiction.

Au cours de son premier mandat, l’administration Trump avait cherché à révoquer ou à suspendre les accréditations du correspondant de *Playboy* Brian Karem et de Jim Acosta, de CNN, mais des juges fédéraux avaient ordonné que leurs accréditations à la Maison Blanche soient rétablies.