La Maison blanche fait marche arrière sur un communiqué de Vance évoquant le "génocide arménien"

La Maison blanche a effacé mardi un message publié sur le compte officiel du vice-président américain J.D. Vance sur le réseau social X qui commémorait le "génocide" des Arméniens, déclarant que le message - à même de provoquer la colère de la Turquie, alliée des Etats-Unis - avait été diffusé par erreur.

Au cours d'une visite de deux jours en Arménie, la première effectuée dans le pays par un vice-président américain, J.D. Vance s'est rendu au mémorial de Tsitsernakaberd à Erevan.

En compagnie de son épouse, il a participé à une cérémonie lors de laquelle ont été déposées des couronnes de fleurs sur le site commémorant les 1,5 million de victimes du génocide arménien perpétré dans les ultimes années de l'Empire ottoman.

Le compte officiel de J.D. Vance sur le réseau social X a décrit par la suite cette visite comme destinée à "honorer les victimes du génocide arménien de 1915".

Alors que ce message a ensuite été effacé, un assistant du vice-président américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que le message avait été publié par erreur par un assistant qui ne faisait pas partie de la délégation américaine s'étant rendue en Arménie.

Un porte-parole de J.D. Vance a déclaré que le compte était géré par les équipes du vice-président américain et destiné "principalement à partager des photos et vidéos" de ses activités. Il a également renvoyé aux commentaires effectués directement par J.D. Vance, qui n'a pas mentionné le mot "génocide".

La Turquie, membre de l'Otan et dont le président Recep Tayyip Erdogan entretient des liens étroits avec son homologue américain Donald Trump, dont il appuie notamment l'initiative diplomatique pour la bande de Gaza, reconnaît que nombre d'Arméniens vivant dans l'Empire ottoman ont été tués lors d'affrontements avec les troupes impériales durant la Première Guerre mondiale.

Mais Ankara rejette de longue date l'ampleur du bilan et nie que les massacres ont été systémiques et constituent un génocide.

Si le Congrès américain (en 2019) et l'ancien président américain Joe Biden (en 2021) ont reconnu que les massacres de 1915 étaient un génocide, Donald Trump s'est gardé d'utiliser ce terme dans le communiqué qu'il a livré l'an dernier à propos des massacres.

A la question d'un journaliste de savoir si sa visite au mémorial de Tsitsernakaberd était destinée à reconnaître un génocide arménien, J.D. Vance a répondu: "Evidemment, il s'agit d'une chose horrible qui s'est produite il y a un peu plus de 100 ans, et quelque chose qui était très, très important pour eux culturellement".

"Donc en signe de respect, à la fois pour les victimes et le gouvernement arménien qui est un important très important pour nous dans la région, pour le Premier ministre Pachinian, j'ai voulu venir et présenter mes hommages", a ajouté le vice-président américain.

(Reportage Kevin Lamarque et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)