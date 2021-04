La maire de Paimpol accuse son prédécesseur de sexisme, il lui répond

Elle crie au sexisme, il parle d'une simple provocation. Entre Fanny Chappé (PS) et Jean-Yves de Chaisemartin (UDI), le courant ne passe pas. Il faut dire que la maire de Paimpol, dans les Côtes-d'Armor, n'a guère goûté les remarques de son prédécesseur lors du conseil municipal qu'elle présidait le 26 avril dernier. Outre les « oui maîtresse, non maîtresse » de l'élu d'opposition, une phrase l'a particulièrement piquée : « Je te parle comme je veux, ma cocotte. »

L'édile a dénoncé sur les réseaux sociaux des remarques sexistes de la part de son prédécesseur. « On en est encore là en 2021. Être maire, c'est aussi vivre cela. Un sexisme qui passerait presque inaperçu », a-t-elle écrit sur Twitter et Facebook. Un message qui n'est pas resté sans réponse.

Jean-Yves de Chaisemartin a essayé de se justifier en affirmant que Fanny Chappé était du genre à « se complaire dans le rôle de victime ». « Vous comprendrez, si vous prenez le temps, à quel point cette complainte est abusive, caricaturale et pathétique. On peut être femme et incompétente. Même si ça ne vous fait pas plaisir ! » a-t-il notamment écrit en commentaire sur Facebook.

Une remarque « désinvolte et provocatrice »

Il a par ailleurs refusé de s'excuser, précisant sur le réseau social n'être « ni misogyne, ni méprisant, ni même désagréable ». Jean-Yves de

