La longue liste des présidents de la République insultés ou attaqués...

Emmanuel Macron giflé, la scène humiliante interpelle et en rappelle bien d'autres que nos présidents ont connues dans leur carrière : on se souvient des sifflets et des huées qui ont accompagné le départ de Giscard d'Estaing de l'Élysée, en mai 1981, ou de Nicolas Sarkozy, violemment pris à partie par un employé municipal qui avait soudainement agrippé sa veste lors d'une visite près d'Agen, écopant de six mois avec sursis.

Macron giflé : son agresseur risque-t-il de la prison ?

Certains présidents sont entrés dans l'Histoire en faisant preuve d'une pointe d'humour sur ces réactions hostiles. Ainsi, François Mitterrand, fortement conspué par des manifestants qui criaient « Mitterrand, fous le camp ! », aura cette réplique : « ça rime, mais c'est une rime pauvre... » Quant à Jacques Chirac, traité un jour de « connard » par un mécontent, il répliqua aussi sec « Bonjour, moi, c'est Chirac ! », avant de serrer la main ostensiblement à l'impertinent. De Gaulle, lui, était plus à cheval sur le respect, et n'hésitait pas à poursuivre tout manquement contre sa personne : un homme qui avait osé crier « À la retraite ! » lors d'une remontée sur les Champs-Élysées écopa de 500 francs d'amende en 1962...

Dès son apparition sous la IIIe République, la fonction présidentielle est la cible idéale des attaques : le nouveau régime est honni par les monarchistes et les bonapartistes qui

