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La Lituanie et la Lettonie lèvent des alertes aériennes
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 07:32

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(Bien lire "centre national de gestion des crises" au 2e et 3e paragraphes)

La Lituanie et la Lettonie ont levé dimanche matin des alertes aériennes émises un peu plus tôt, ont indiqué les armées des deux pays.

La Lituanie a appelé les habitants des régions du centre et du nord du pays à se mettre à l'abri tôt dimanche en raison d'un objet volant, avaient dit son armée et le centre national de gestion des crises.

Le pays avait demandé que des avions de chasse de la police du ciel de l'Otan soient mobilisés et l'aéroport de Kaunas a été fermé pendant environ une heure après qu'une alerte aérienne "rouge" a été émise, a dit le centre national de gestion des crises.

La Lettonie voisine avait émis une alerte aérienne "jaune" dans certaines régions du sud du pays, frontalières avec la Lituanie, en raison d'une "possible menace", avait dit son armée.

L'armée polonaise a par ailleurs annoncé plus tôt que Varsovie menait des vérifications quant à une possible violation de son espace aérien par un objet non-identifié, sans que cela soit pour l'instant confirmé.

(Andrius Sytas et Akanksha Khushi; version française Camille Raynaud)

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