Rallye: Ogier au départ d'une nouvelle saison partielle avec un 10e titre WRC en ligne de mire

Sébastien Ogier et Julien Ingrassia de Volkswagen Motorsport lors de l'ES13 à Dyfi

par Vincent Daheron

Moins de deux mois après son neuvième titre de champion du monde des rallyes WRC, record de Sébastien Loeb égalé, Sébastien Ogier replonge dès jeudi au Rallye Monte-Carlo pour une nouvelle saison ‍partielle où il espère maintenir son niveau de performance "assez exceptionnel" pour le mener, peut-être, vers un 10e sacre.

En novembre dernier, le Français de 42 ans a décroché en Arabie saoudite sa neuvième couronne en WRC, après ceux de 2013 à 2018 puis en 2020 et 2021, pour rejoindre ‌son compatriote Sébastien Loeb au sommet du palmarès. Le pilote Toyota a surtout accompli cette prouesse en disputant trois rallyes de moins que ses concurrents.

"Ce neuvième titre, certainement dû au fait d'égaler le record de Loeb, a quand même eu une attention plus ​marquée que les précédents", estime-t-il dans une interview à Reuters. "Ce sont des moments plaisants à vivre mais ce n'est pas forcément ⁠la première chose à laquelle je pense en me levant le matin et ça n'a pas complètement changé ma vie non plus."

"J'avais un petit peu oublié l'idée de gagner un championnat supplémentaire parce qu'en faisant des saisons partielles, ⁠théoriquement, ce n'est pas vraiment envisageable. Ça ne ‍faisait clairement plus partie de mes priorités", admet-il.

Au lendemain de son huitième sacre en 2021, le Gapençais a ⁠fait le choix d’effectuer un programme partiel pour passer davantage de temps en famille. Cela ne l'a pas empêché, grâce à sa régularité, de rafler un titre supplémentaire et de raviver les comparaisons avec Sébastien Loeb, champion du monde WRC de 2004 à 2012 avec Citroën.

"Au début, ​c'était flatteur d'être comparé à lui. Ensuite, il y a eu un moment dans ma carrière où c'était un peu usant et après, il y a aussi un stade où je n'y fais plus trop attention", explique Sébastien Ogier. "Maintenant, on est tous les deux en haut. Je pense ⁠que c'est plutôt une fierté pour la France d'avoir deux champions qui ont autant dominé un sport pendant aussi longtemps."

DIX ​RALLYES AU PROGRAMME EN 2026

Dix-huit ans après son premier rallye WRC, le pilote Toyota a prévu ​de courir dix des 14 manches ​au programme de la saison, avec un éventuel 11e rallye si un nouveau titre lui tend les bras.

"C'est un peu plus que les programmes ​des années précédentes parce que l'équipe était demandeuse de m'avoir un peu ⁠plus souvent du fait de l'arrêt de Kalle Rovanperä", dit-il. "Et de mon côté, on ne va pas cacher que quand ça fonctionne aussi bien qu'en ce moment, c'est toujours intéressant d'essayer d'en profiter."

"L'objectif est de continuer à se faire autant plaisir que l'année dernière et d'essayer de maintenir ce niveau de performance qui est quand même assez exceptionnel, même si je suis conscient que ça ne va pas être facile."

Sa campagne 2026 débute par ‌le Rallye Monte Carlo, une épreuve toujours particulière pour le natif de Gap (Hautes-Alpes) et dont il est le recordman de victoires (10, dont neuf en WRC).

"C'est le rallye qui m'a donné le rêve de devenir pilote un jour de rallye", se souvient-il. "C'est toujours, à mes yeux, le rallye le plus important de l'année."

Au-delà de 2026, Sébastien Ogier dit n'avoir "aucune garantie" sur la suite de sa carrière, en WRC ou ailleurs.

"Les 24 heures du Mans, c'est vraiment une expérience qui m'a plu et j'espère y retourner parce que c'est une course assez incroyable. Par contre, le Dakar ne ‌m'attire pas beaucoup", dit-il.

(Rédigé par Vincent Daheron)