La Ligue des champions renfloue les caisses du Stade brestois

C’est donc ça, la méritocratie ?

Avec le nouveau format de la Ligue des champions, de nouvelles grilles tarifaires sont entrées en vigueur concernant la rémunération des équipes lors des matchs nuls et des victoires. Désormais, un nul rapporte 700 000 euros et une victoire 2,1 millions d’euros. En six journées, le bilan de quatre victoires, un nul et une défaite du Stade brestois a donc permis au club breton d’empocher 9,1 millions d’euros.…

BGC pour SOFOOT.com