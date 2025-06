La Ligue 1, le championnat que la Serie A rêverait d’être

L’Italie se vante de faire partie du Big Four, mais n’a remporté aucun trophée européen cette année, malgré huit clubs engagés. Pire, elle a subi une humiliation historique en finale de la Ligue des champions. La leçon est claire : la Serie A est en retard sur la Ligue 1 et elle ferait bien de se remettre en question pour rattraper son retard.

Une honte intergalactique devant des millions de spectateurs. Voilà à quoi s’est résumée la finale de la Ligue des champions pour le football italien. Pas au niveau, l’Inter a été balayée comme jamais une équipe ne l’avait été à ce niveau de la compétition (5-0). Il fallait remonter à 1962 pour voir une équipe encaisser cinq buts en finale – le Real Madrid, battu 5-3 par Benfica. Les Parisiens ont fait ce qu’ils voulaient sur la pelouse de Munich samedi soir. Même Senny Mayulu, qui a tout juste l’âge de voter, s’est permis de marquer. Et le score aurait dû être encore plus lourd si Bradley Barcola avait mis ses lunettes. Les supporters milanais étaient tellement gênés qu’ils sont partis bien avant la fin du match. Pire, seul un certain Marco était à l’aéroport pour accueillir les zéros. Cette soirée confirme au grand jour ce que l’on savait déjà : le football français n’a rien à envier à son voisin italien. Mieux, il le domine et le regarde de haut.

5 - Avec cinq buts d’écart, le Paris SG a signé la plus large victoire en finale de C1. Manita. #UCLfinal pic.twitter.com/h93l7j5iEt…

Par François le Français pour SOFOOT.com