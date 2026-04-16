La LFP fait une fleur au RC Lens
Histoire d’étaler un peu de pommade.
Alors que le conseil d’administration de la LFP avait acté le report du match Lens-PSG, initialement prévu le 11 avril, au 13 mai prochain contre l’avis du RC Lens le 26 mars dernier, la Ligue a fait une fleur au club artésien. La rencontre de la 33ᵉ journée de Ligue 1 entre les Nordistes et Nantes du samedi 9 mai a été avancée au vendredi 8 mai (20h45). …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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