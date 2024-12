La Juventus gobe Manchester City

Un point en trois matchs : Manchester City n'a pas connu pareille série en Ligue des champions depuis 2018. La faute à une Juventus aussi cohérente qu'efficace.

Juventus 2-0 Manchester City

Buts : Vlahović (53 e ) et McKennie (75 e )

Huit points chacun au coup d’envoi, Juventus et Manchester City disputaient ce qu’on appelle communément « un match décisif ». Pas tant pour une éviter une élimination sèche – a priori , les deux écuries devraient goûter aux matchs à élimination directe – mais plutôt pour retrouver un rang plus digne de leur standing. C’est oublier que Manchester City, malgré sa victoire contre Nottingham il y a une semaine, est toujours en convalescence, quand la Juventus reste sur quatre matchs nuls consécutifs. Ceci explique pourquoi Italiens et Anglais marchaient donc sur des œufs. Pourtant, c’est bien les Turinois qui ont fait la meilleure omelette après avoir battu ceux des Mancuniens. C’est d’ailleurs le tarif quand on se déplace à l’Allianz Stadium accoutré d’une couleur torino ?…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com