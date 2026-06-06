La Jamaïque privée d'électricité-ministre de l'Energie

(Actualisé avec précisions)

Le ministre jamaïcain de l'Energie, Daryl Vaz, a annoncé vendredi soir sur les réseaux sociaux que la Jamaïque était privée d'électricité, sans toutefois indiquer les causes de la panne.

Le fournisseur d'électricité Jamaica Public Service (JPS) a confirmé que l'ensemble de l'île était affecté par la coupure de courant et que l'entreprise tentait de déterminer ses causes.

Un porte-parole de JPS a dit à Reuters qu'il prenait des mesures pour rétablir l'électricité.

Le courant a déjà été rétabli dans certaines parties de l'île.

(Zahra Burton; version française Camille Raynaud)