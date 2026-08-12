La Hongrie va aménager le Danube pour refroidir sa centrale nucléaire

Le gouvernement hongrois a décidé de lancer sans tarder des travaux d'aménagement du Danube pour faire remonter le niveau du fleuve et assurer le refroidissement de la centrale nucléaire de Paks, a annoncé mercredi le Premier ministre, Peter Magyar, dans une vidéo publiée sur Facebook.

Le Danube est tombé à son plus bas niveau jamais enregistré avec la chaleur et la sécheresse prolongées subies dans une grande partie de l'Europe, ce qui contraint la centrale hongroise à fonctionner à environ 25% de sa capacité, avec seulement deux de ses huit turbines encore en service.

La Hongrie n'est pas la seule touchée par les conséquences de cet été particulièrement chaud et sec sur la production d'électricité et le transport fluvial. La Roumanie voisine pourrait ainsi arrêter jeudi son dernier réacteur en service, alors que le niveau du Danube continue de baisser, malgré les efforts pour détourner de l'eau de refroidissement vers la centrale.

Les travaux qui seront réalisés en Hongrie consistent en la mise en place d'un "seuil" dans le Danube, une structure submergée semblable à un barrage, construite en travers au fond du lit du fleuve, pour réguler le débit d'eau.

REMONTER LE NIVEAU DE L'EAU

La construction de cet ouvrage, un chantier mené sans interruption à l'aide de près de 150.000 mètres cubes de pierres, va débuter immédiatement avec l'aide de l'armée. Le coût du projet est estimé à environ six milliards de forints (16 millions d'euros).

Peter Magyar a déclaré que le "seuil" permettrait de faire remonter le niveau de l'eau d'un mètre au maximum, ce qui permettra de garantir que la centrale puisse à nouveau fonctionner à pleine capacité d’ici quelques semaines.

"La baisse prolongée du niveau du Danube porte un préjudice énorme au budget et à l'économie hongroise et c'est pourquoi nous devions trouver une solution pouvant être mise en oeuvre immédiatement", a déclaré le Premier ministre.

Il a ajouté qu'en parallèle, deux barges de 80 mètres pourraient être coulées à titre de mesure temporaire car le niveau du fleuve devrait encore baisser d'ici quatre à cinq jours, ce qui pourrait entraîner l'arrêt de la centrale nucléaire.

Cette solution permettrait de relever le niveau de l'eau de 20 centimètres à court terme, ce qui garantirait le fonctionnement de la centrale pendant la construction du seuil dans le lit du fleuve, a expliqué Peter Magyar.

Une décision sur les barges est attendue vendredi.

(Rédigé par Krisztina Than et Anita Komuves, version française par Aleksandra Kret)