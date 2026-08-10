La Hongrie remet en service une turbine de la centrale de Paks avec la remontée du niveau du Danube

La Hongrie a commencé lundi à remettre en service une turbine de la centrale nucléaire de Paks à la faveur de la remontée du niveau des eaux du Danube, le fleuve qui doit assurer le refroidissement de la centrale.

Par temps normal, cette dernière fournit près de la moitié de l'électricité du pays mais comme le Danube a atteint des niveaux historiquement bas ces dernières semaines, en raison de la canicule et d'une sécheresse prolongée, elle ne fonctionne qu'à environ 10% de sa capacité, avec une seule de ses huit turbines actuellement encore en service.

Les épisodes caniculaires et l'extrême sécheresse qui ont frappé l'Europe ont mis à mal la production d'électricité, le transport fluvial et les systèmes de santé publique européens, avec un l'impact sur l'économie de la région qui se chiffre déjà en centaines de milliards d'euros.

Une situation similaire en Roumanie ont contraint les autorités à déclarer l'état d'urgence énergétique pour tout le mois d'août et le débit du Danube a été réorienté afin de permettre à sa seule centrale nucléaire de continuer à fonctionner pendant les prochains jours.

Pour réorienter le Danube, le ministère roumain de l'Énergie a fait sauter la semaine dernière un barrage de rochers, dragué le lit du fleuve et coulé quatre barges remplies de roches afin de créer une digue, des opérations qui ont permis d'augmenter le niveau d'eau autour du réacteur de quatre centimètres.

LA HAUSSE DU NIVEAU DU DANUBE POURRAIT N'ÊTRE QUE TEMPORAIRE

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar a déclaré lundi que les travaux visant à redémarrer une deuxième turbine à Paks avaient commencé après que le Danube avait monté de 19 centimètres par rapport au niveau le plus bas enregistré la semaine dernière.

La deuxième turbine devait commencer à produire de l’électricité ce lundi soir, a-t-il précisé sur sa page Facebook.

Peter Magyar avait évoqué la possibilité d'une augmentation de la production la semaine dernière, indiquant que les précipitations attendues en Autriche pourraient faire monter le niveau du Danube, tout en précisant que cette hausse serait temporaire.

Le Premier ministre hongrois a également dit la semaine dernière que le gouvernement travaillait sur des solutions à plus long terme, notamment en réexaminant le projet d'extension "Paks 2" de la centrale, car les plans actuels prévoient que la nouvelle centrale soit également dépendante de l'eau de refroidissement provenant du Danube.

Le gouvernement a également décidé de diversifier son approvisionnement énergétique. Peter Magyar a ainsi dit que le gouvernement lancerait un appel d'offres pour 700 mégawatts de capacité de production d'énergie éolienne d'ici le 31 août et développerait quatre gigawatts de capacité éolienne d'ici 2030.

(Krisztina Than and Anita Komuves, Version française Benoit Van Overstraeten)