La Hongrie est prête à accueillir des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie-ministre

La Hongrie a proposé d'accueillir des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine à deux reprises, et l'offre tient toujours, a déclaré jeudi le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó dans un podcast diffusé sur Facebook.

Péter Szijjártó a réagi aux informations selon lesquelles la Maison blanche envisageait Budapest, la capitale hongroise, comme lieu d'une éventuelle réunion trilatérale entre le président américain Donald Trump et ses homologues russe et ukrainien Vladimir Poutine et Volodimir Zelensky.

Les services secrets américains se préparaient pour un sommet à Budapest, qui apparaissait comme un premier choix pour la Maison blanche, a rapporté mardi Politico.

"Si l’on a besoin de nous, nous sommes prêts à fournir des conditions équitables et sûres pour de telles négociations de paix. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer au succès des efforts de paix", a déclaré Péter Szijjártó lors d’un podcast quotidien réunissant des membres du gouvernement.

Dans des déclarations à des journalistes transmises jeudi après un point presse organisé la veille, le président ukrainien Volodimir Zelensky a toutefois estimé que l'organisation d'un sommet à Budapest serait "difficile".

Péter Szijjártó a par ailleurs démenti les informations publiées mardi par les médias, notamment Reuters et Bloomberg, selon lesquelles le président américain Donald Trump aurait appelé le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour parler de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne (UE), après le sommet de lundi avec le président ukrainien et les dirigeants européens.

"Je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu d'appel de ce type. Il n'y en a pas eu. Point final", a déclaré Péter Szijjártó.

Un fonctionnaire de la Maison blanche avait déclaré que Donald Trump et Viktor Orban s’étaient entretenus lundi des discussions de l’Ukraine avec l'UE concernant son adhésion, et avaient également évoqué la possibilité que Budapest accueille des pourparlers entre Vladimir Poutine et Volodimir Zelensky.

(Rédigé par Anita Komuves, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)