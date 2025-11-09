La Hongrie a obtenu de Washington un "bouclier financier", dit Orban

La Hongrie a conclu avec Washington un accord portant sur un "bouclier financier" pour protéger son économie et ses finances publiques, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban à l'issue de ses entretiens avec le président américain Donald Trump.

Viktor Orban, allié de longue date de Donald Trump, a rencontré le président à la Maison blanche vendredi pour faire pression en faveur d'un sursis aux sanctions américaines sur le pétrole et le gaz russes, obtenant une exemption d'un an.

La Hongrie s'est en outre engagée à acheter du gaz naturel liquéfié américain dans le cadre de contrats évalués à quelque 600 millions de dollars, a déclaré un responsable de la Maison blanche.

"J'ai également conclu un accord avec le président américain sur un bouclier financier", a déclaré Viktor Orban à des journalistes à bord de l'avion qui le ramenait de Washington, selon une vidéo publiée dimanche par le site d'information index.hu.

"S'il devait y avoir des attaques extérieures contre la Hongrie ou son système financier, les Américains ont donné leur parole qu'ils défendraient la stabilité financière de la Hongrie."

Au pouvoir depuis 2010, Viktor Orban est devenu un critique de plus en plus virulent de l'Union européenne (UE), qui a suspendu des milliards d'euros de fonds destinés à la Hongrie en raison des réformes de l'État de droit mises en œuvre par le dirigeant nationaliste.

Viktor Orban, dont les analystes politiques estiment qu'il pourrait être confronté à des élections très serrées l'année prochaine, n'a pas précisé en quoi consistait l'accord conclu avec Donald Trump. Il a toutefois déclaré que cela signifiait que la Hongrie n'aurait pas de problèmes de financement.

"Il faut oublier que la Hongrie ou sa monnaie pourraient être attaquées, que le budget hongrois pourrait être mis en difficulté ou que l'économie hongroise pourrait être asphyxiée sur le plan financier", a-t-il déclaré.

L'économie hongroise stagne depuis trois ans à la suite d'une poussée inflationniste consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce qui a pesé sur les finances de l'État.

Le forint hongrois EURHUF= , qui s'est fortement affaibli depuis l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban en 2010, est cependant en tête des gains des monnaies d'Europe centrale cette année, soutenu par le taux d'intérêt de référence le plus élevé de l'UE.

(Reportage Gergely Szakacs, version française Benjamin Mallet)