La Havane échange avec Washington, dit un diplomate cubain, alors que Trump fait pression

par Dave Sherwood

Cuba et les États-Unis sont en communication, a déclaré lundi un diplomate cubain à Reuters, précisant toutefois que ces échanges n'avaient pas encore débouché sur un "dialogue" officiel.

Carlos Fernandez de Cossio, vice-ministre cubain des Affaires étrangères, a également déclaré à Reuters que le gouvernement américain savait que son pays était "prêt à engager un dialogue sérieux, constructif et responsable".

"Nous avons échangé des messages, nous avons des ambassades, nous avons communiqué, mais nous ne pouvons pas dire que nous avons engagé un dialogue", a-t-il dit lors d'une interview au ministère des Affaires étrangères, à La Havane.

Ces déclarations constituent la première indication de la part de Cuba que les deux parties sont en pourparlers, même si ceux-ci sont limités, après les tensions qui ont éclaté entre les deux pays à la suite de la capture par les États-Unis du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, allié de longue date de la Havane, début janvier.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis avaient entamé des pourparlers avec "les plus hauts responsables à Cuba", quelques jours après avoir qualifié l'île de "menace inhabituelle et extraordinaire" pour la sécurité nationale américaine et menacé d'imposer des droits de douane à tout pays qui fournirait du pétrole à celle-ci.

"Je pense que nous allons conclure un accord avec Cuba", a déclaré dimanche Donald Trump aux journalistes dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride.

Cuba avait auparavant nié toute discussion avec les États-Unis.

(Reportage Dave Sherwood, version française Benjamin Mallet)