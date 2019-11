La guerre hybride expliquée par le renseignement militaire

La Direction du renseignement militaire (DRM) a organisé une conférence sur les menaces hybrides, le 21 novembre au ministère des Armées à Paris. Ce type de menace, qui regroupe les moyens d'action non strictement militaires, est au c?ur des conflits actuels, mais ce n'est pas nouveau pour autant : depuis l'Antiquité, des moyens « irréguliers » sont utilisés pour obtenir des victoires. Aujourd'hui, l'hybride regroupe, par exemple, la guerre économique (pression économique, sanctions, etc.), le « political warfare », ou guerre d'influence, la subversion, l'action clandestine ou encore l'intimidation militaire lorsqu'elle n'implique pas l'usage de la violence. L'amiral Patrick Zimmermann, ancien patron du groupe aérien embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle aujourd'hui à la DRM, nous confie sa vision des menaces hybrides et des enjeux à venir pour le service de renseignements des armées. Michel Goya, historien, met en perspective ces menaces inhabituelles... utilisées depuis des siècles.