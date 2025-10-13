La guerre à Gaza est "terminée", dit Trump, alors qu'est attendue la libération des otages

La guerre dans la bande de Gaza est "terminée", a déclaré dimanche soir le président américain Donald Trump alors qu'il quittait Washington en direction d'Israël, où est attendue lundi la libération des otages détenus par le Hamas, comme convenu dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

"La guerre est terminée, vous l'avez compris", a dit Donald Trump aux journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One l'emmenant en Israël, où il doit s'exprimer lundi devant le Parlement.

Interrogé sur les perspectives pour le Proche-Orient, le président américain a dit penser que la région allait se "normaliser".

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a tenu dimanche pour une troisième journée consécutive, à la veille de la libération attendue des otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza et des prisonniers palestiniens détenus par l'Etat hébreu.

Espérant que le cessez-le-feu débouche sur une issue au conflit, des milliers de Gazaouis ont continué dimanche d'avancer vers le nord de l'enclave palestinienne, en direction de la ville de Gaza, où l'armée israélienne a mené de vastes opérations au cours des deux derniers mois.

"Il y a beaucoup de joie parmi les gens", a déclaré Abdou Abou Saïda, habitant de la ville de Gaza, ajoutant que cette joie était toutefois teintée d'épuisement après deux ans de guerre.

Israël a lancé un "siège total" de la bande de Gaza en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, lors de laquelle 1.200 personnes ont été tuées et 251 autres enlevées selon les autorités israéliennes.

D'après les autorités palestiniennes, plus de 65.000 personnes ont été tuées depuis lors dans la bande de Gaza, complètement ravagée par les bombardements et en proie à une catastrophe humanitaire.

Une commission d'enquête indépendante de l'Onu a dénoncé dans un rapport publié en septembre

un génocide

à Gaza incité par les plus hauts responsables israéliens, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés. Israël nie ces accusations et a invoqué son droit à la légitime défense.

SOMMET EN ÉGYPTE SUR LA PAIX À GAZA

"Demain marque le début d'un nouveau chemin", a déclaré dimanche Benjamin Netanyahu dans une allocution télévisée. "Un chemin de construction, un chemin de guérison et, je l'espère, un chemin de coeurs à l'unisson".

Une porte-parole du gouvernement israélien a déclaré qu'Israël s'attendait à ce que la libération des otages commence tôt lundi matin avec, en premier lieu, la libération simultanée des 20 otages encore vivants détenus par le Hamas.

Les corps des 28 otages défunts devraient être rendus ensuite, a ajouté Shosh Bedrosian.

Aux termes de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas doit libérer les otages au plus tard lundi à midi (09h00 GMT).

Par ailleurs, des dirigeants mondiaux, dont Donald Trump - après son discours à la Knesset - et le président français Emmanuel Macron, sont attendus lundi à Charm el-Cheick en Egypte pour participer à un sommet international sur la paix à Gaza.

D'après un journaliste du site d'information Axios, citant un haut représentant palestinien, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas participera également au sommet.

Le service pénitentiaire israélien a indiqué avoir transféré certains prisonniers palestiniens vers d'autres établissements en vue de leur libération. Le ministère israélien de la Justice a publié la liste de 250 Palestiniens condamnés pour meurtre et autres crimes graves qui doivent être relâchés dans le cadre de l'accord.

Cette liste n'inclut pas les hauts responsables du Hamas que le groupe souhaitait voir libérés, ni des figures emblématiques d'autres factions comme Marwan Al Barghouti ou Ahmed Saadat. Le bureau d'information des prisonniers du Hamas a déclaré que des discussions étaient toujours en cours avec des médiateurs israéliens quant à la liste définitive des individus libérés.

Israël doit également libérer 1.700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis le 7 octobre 2023, ainsi que 22 mineurs palestiniens, et restituer les corps de 360 combattants.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré qu'une fois les otages libérés, l'armée détruirait les tunnels souterrains construits par le Hamas dans Gaza.

Les Gazaouis de retour dans le nord de l'enclave ont décrit une dévastation généralisée. Des secouristes ont mis en garde contre la présence possible de munitions non-explosées.

Amjad Al Shawa, responsable d'une organisation palestinienne coordonnant l'aide humanitaire, a estimé que 300.000 tentes seraient nécessaires pour héberger temporairement 1,5 million de Gazaouis déplacés.

"Nous n'arrivions pas à croire ce que nous avons vu", a confié Rami Mohammad-Ali, 37 ans, par téléphone, après avoir parcouru 15 kilomètres à pied avec son fils depuis Deir Al Balah jusqu'à Gaza-ville. "Nous sommes heureux de revenir à Gaza, mais en même temps, nous avons un sentiment amer face à la destruction", a-t-il ajouté, décrivant des restes humains éparpillés le long des routes.

(Reportage de Steve Holland à bord d'Air Force One, Nidal al-Mughrabi au Caire, Alexander Cornwell et Steven Scheer à Jérusalem; version française Nicolas Delame, Zhifan Liu et Jean Terzian)