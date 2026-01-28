La grippe circule encore activement, mais l'épidémie semble fléchir ( AFP / Kiran RIDLEY )

La circulation des virus grippaux reste "très active" mais le recours aux soins a diminué pour tous les âges, a indiqué mercredi Santé publique France, jugeant un rebond de l'épidémie "peu probable" dans l'Hexagone vu ses modélisations avec l'Institut Pasteur.

La semaine du 19 au 25 janvier, le recours aux soins pour grippe/syndrome grippal a diminué dans toutes les classes d'âge en médecine de ville comme à l'hôpital, alors qu'il avait précédemment continué de progresser chez les moins de 15 ans après la rentrée des vacances de Noël, selon le bilan hebdomadaire de l'agence sanitaire.

Le taux de positivité pour grippe a, pour sa part, augmenté en médecine de ville et diminué légèrement tout en restant à des niveaux modérés en laboratoires d'analyses (30%) et à l'hôpital (15%), montrant "le maintien d'une circulation très active des virus grippaux dans la population".

Quant aux décès liés à la grippe, leur proportion parmi les décès faisant l'objet d'un certificat électronique a diminué pour la deuxième semaine consécutive (5,3% sur plus de 8.000, contre 6,5%), tout en demeurant "à un niveau élevé", selon l'agence sanitaire.

Dans leurs nouvelles prévisions sur la dynamique de l’épidémie en France hexagonale, l’Institut Pasteur et Santé publique France anticipent de nouveau une diminution du recours aux soins les prochaines semaines.

"Un rebond reste encore possible (par exemple en cas de circulation tardive de virus influenza de type B), mais il est peu probable à ce stade et serait vraisemblablement de faible impact", selon leur évaluation.

La saison dernière avait été marquée par l'une des épidémies les plus sévères depuis 2009, avec quelque 17.600 décès attribués à la grippe contre environ 10.000 en moyenne. Ce bilan avait été lié en partie à de faibles taux de vaccination.

Face à une circulation toujours "importante" des virus grippaux dans le pays et à un taux de vaccination encore insuffisant des personnes âgées, le ministère de la Santé a annoncé mardi la prolongation d'un mois de la prolongation de la campagne de vaccination contre la grippe, jusqu'à fin février.

La couverture vaccinale contre la grippe atteignait 46,3% fin décembre parmi l'ensemble des personnes ciblées (femmes enceintes, personnes atteintes d'obésité, d'une maladie chronique, immunodéprimées), et 53,3% chez les 65 ans et plus, des niveaux "insuffisants au regard de l'intensité de l’épidémie observée", a pointé le gouvernement.

Parmi les adultes, ceux âgés de 65 ans et plus sont bien plus souvent atteints de formes graves de l'épidémie: ils représentent plus de la moitié des personnes admises en réanimation ayant la grippe -dont près des trois quarts n'étaient pas vaccinées.