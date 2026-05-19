La grève des transports au Kenya suspendue pour une semaine

Le gouvernement kenyan a annoncé mardi que la grève des transports publics, organisée pour protester contre la hausse des prix du carburant provoquée par la guerre en Iran, serait suspendue pendant une semaine, au lendemain de manifestations qui ont fait quatre morts à travers le pays.

Le ministre de l'Intérieur, Kipchumba Murkomen, a déclaré lors d'une conférence de presse que la suspension de la grève pendant une semaine permettrait la poursuite des discussions entre le gouvernement et les opérateurs de transport.

Les négociations de lundi, premier jour de la grève, n'ont pas abouti à un accord, même si le gouvernement a accepté de baisser le prix du diesel. Les services de bus et de minibus ont été perturbés mardi matin dans tout le Kenya et certaines écoles ont dû fermer.

De nombreux usagers ont été contraints de marcher ou de payer beaucoup plus cher que d'habitude pour se rendre au travail, alors que la colère de la population grandit face à la hausse du coût de la vie.

La flambée du prix du carburant au cours des deux derniers mois a entraîné une forte augmentation des tarifs des transports et fait grimper le coût des produits de première nécessité, accentuant la pression sur les ménages qui peinent déjà à joindre les deux bouts.

Le Kenya importe la quasi-totalité de ses produits pétroliers du Moyen-Orient dans le cadre d'accords intergouvernementaux avec des fournisseurs du Golfe.

(Par George Obulutsa et Vincent Mumo Nzilani; Version française Matthieu Huchet, Edité par Benoit Van Overstraeten)