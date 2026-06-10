La Grèce approuve l'accélération des renvois de migrants

Le Parlement grec a adopté mardi soir une loi pour accélérer l'expulsion des demandeurs d'asile déboutés et permettre leur transfert vers des "centres de retour" situés en dehors de l'Union européenne, une fois que des accords bilatéraux auront été conclus avec des pays tiers.

La Grèce – principal point d'entrée pour les migrants – s'est retrouvée en première ligne lors de la crise de 2015-2016, lorsque plus d'un million de personnes venues du Moyen-Orient et d'Afrique ont traversé sa frontière pour entrer en Europe.

Les arrivées ont diminué depuis lors, mais deux îles de la mer Égée les plus proches des côtes africaines – la Crète et Gavdos – ont connu une forte augmentation du nombre de bateaux de migrants, principalement en provenance de Libye, atteignant leurs côtes au cours des deux dernières années.

Les députés européens et les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord la semaine dernière sur de nouvelles règles permettant aux pays d'envoyer les migrants tenus de quitter l'Union vers des centres situés dans des pays tiers, une mesure qui a suscité de vives critiques de la part des organisations de défense des droits de l'homme, qui mettent en garde contre le risque d'abus.

La Grèce collabore avec les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne et l’Autriche pour mettre en place des centres communs de retour et de transit, tandis que les discussions bilatérales avec l’Ouganda sur un accord similaire ont été suspendues.

S'exprimant avant le vote de mardi, le ministre grec de la Migration et de l'asile, Thanos Plevris, a déclaré que les États membres de l'UE étaient en pourparlers avec des pays tiers afin de conclure leurs premiers accords cette année pour que ces centres soient opérationnels en 2027.

"Le gouvernement grec a déjà entamé des consultations avec deux pays africains", a déclaré Thanos Plevris mercredi à l'agence de presse semi-officielle Athens News Agency. Il n'a pas nommé ces pays.

(Rédigé par Angeliki Koutantou; Version Française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)