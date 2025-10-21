La Gen Z au Pérou mobilisée "contre les injustices" malgré la répression

L'étudiant Angelo Nael Genti, blessé lors des manifestations du mouvement Génération Z le 15 octobre à Lima, montre ses blessures lors d'une interview avec l'AFP à son domicile à Ventanilla, au Pérou, le 19 octobre 2025 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Lorsque des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre au cours d'une manifestation massive le 15 octobre à Lima, un homme a été tué par la police, et plus d'une centaine de personnes ont été blessées. Parmi eux, Angelo Nael Genti, 19 ans, qui montre ses ecchymoses et blessures.

"Ils m'ont menacé en me disant que si ce policier ne m'avait pas arrêté, ils m'auraient sûrement tué sur place", raconte-t-il à l'AFP.

La majorité des manifestants appartenait à la "Gen Z", des jeunes de 18 à 30 ans qui représentent la face la plus visible d'un mouvement porté par la colère face à l'insécurité croissante et la crise politique permanente dans un pays qui a connu sept présidents en une décennie.

Les jeunes se sont ralliés au drapeau pirate du manga One Piece, devenu le symbole de la lutte contre l'oppression sur plusieurs continents. Si le Pérou a repris ce symbole, et que la mobilisation se fait aussi essentiellement à travers les réseaux sociaux, elle ne s'inscrit pas dans un mouvement mondial unifié.

L'étudiant Angelo Nael Genti, blessé lors des manifestations du mouvement Génération Z le 15 octobre à Lima, montre ses blessures lors d'une interview avec l'AFP à son domicile à Ventanilla, au Pérou, le 19 octobre 2025 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Originaire d'un quartier pauvre de la banlieue de Lima, Ventanilla, Angelo Nael Genti explique être sorti avec ses camarades de l'université publique pour manifester pacifiquement.

L'étudiant a d'abord senti l'impact d'une balle dans sa jambe gauche.

Il est tombé au sol et sept policiers, décrit-il, l'ont roué de coups de poing et de pied.

Les policiers ont essayé de l'embarquer, mais une ambulancière a insisté pour le conduire d'urgence à l'hôpital.

- "Héros" -

S'il a encore peur aujourd'hui, il assure vouloir "préserver cette idée de lutte pour les générations futures" et assure qu'il ne s'arrêtera pas de manifester.

L'étudiant Angelo Nael Genti, blessé lors des manifestations du mouvement Génération Z le 15 octobre à Lima, soutenu par ses parents lors d'une interview avec l'AFP à son domicile à Ventanilla, au Pérou, le 19 octobre 2025 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Sa famille le soutient et l'aide à se déplacer. Sa mère, Amanda Tapia, dit que l'étudiant en conservation du patrimoine culturel est son "héros" pour s'être battu pour les droits des Péruviens.

Rosalinda, une diplômée en droit de 26 ans, a également participé aux manifestations pour, explique-t-elle, "chasser les criminels du pouvoir" et "lutter contre l'injustice".

"Le peuple s'est réveillé", ajoute la fille d'une vendeuse ambulante qui a grandi dans un quartier pauvre de la capitale, dans un café où se rassemblent les jeunes qui ont été arrêtés.

- Luffy comme inspiration -

Les forces de l'ordre ont emprisonné une vingtaine d'entre eux le 15 octobre, mais tous ont été libérés faute de preuves.

Rosalinda, diplômée en droit et membre du mouvement Gen Z, montre le drapeau du manga One Piece sur son téléphone portable lors d'une interview avec l'AFP à Lima, le 19 octobre 2025 au Pérou ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Malgré la peur qu'elle dit ressentir à chaque manifestation, Rosalinda ne veut pas arrêter de le faire, pour ses parents et son petit frère.

"Si je ne reviens pas, continuez à vous battre", témoigne-t-elle les yeux embués.

Wildalr Lozano, 20 ans, vient de commencer à manifester, pour dénoncer un gouvernement avec lequel il se sent déconnecté.

Entouré de trophées de cricket dans sa maison d'un quartier de classe moyenne, l'étudiant fait partie de l'équipe nationale péruvienne.

Impliqué dans les structures organisationnelles de la Gen Z, il n'exclut pas de se lancer dans la politique à l'avenir.

Wildalr Lozano, membre du mouvement Gen Z, lors d'une interview avec l'AFP à son domicile, le 18 octobre 2025 à Lima, au Pérou ( AFP / Raul ARBOLEDA )

"L'appel (aux manifestations) a été lancé via les réseaux sociaux", indique-t-il à l'AFP, "une bannière a été créée et diffusée".

Wildalr Lozano explique que la mobilisation a plusieurs causes, comme la vague d'extorsions dont sont victimes les travailleurs ou encore les problèmes liés à l'économie informelle, qui représente jusqu'à 70% des emplois.

Les conservateurs péruviens comparent les manifestants aux membres du groupe communiste du Sentier lumineux, aujourd'hui éteint, considéré comme terroriste par plusieurs pays.

Mais Wildalr Lozano raconte que l'inspiration lui vient du manga japonais One Piece, le plus vendu de l'histoire, et son héros Luffy, "roi des pirates" qui voyage en s'opposant aux groupes dominants.