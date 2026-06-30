La GB doit investir £89 mds pour moderniser son réseau électrique, selon l'opérateur

La Grande-Bretagne doit investir environ 89 milliards de livres sterling (103,30 milliards d'euros) d'ici les années 2030 pour moderniser son réseau électrique, faute de quoi elle pourrait être confrontée à une dégradation croissante de l’efficacité du système et à une hausse des coûts pour les consommateurs, a déclaré mardi le gestionnaire national de l’énergie.

La dernière estimation du National Energy System Operator (NESO) représente une augmentation d’environ 53% par rapport au plan annoncé en 2024. Elle intervient alors que le gouvernement travailliste fait face aux critiques des partis d’opposition concernant ses objectifs en matière d’électricité propre et cherche à réduire les factures d’énergie afin d’atténuer la pression liée au coût de la vie.

Les frais de réseau représentent actuellement environ 25% d’une facture d’énergie domestique type en Grande-Bretagne.

Cette hausse s’explique par les recommandations en faveur de nouvelles infrastructures de raccordement offshore, notamment un projet de 15 milliards de livres visant à connecter au réseau des parcs éoliens situés en mer Celtique, ainsi que par l’inflation, selon le rapport "Beyond 2030" publié par NESO.

Les coûts des travaux de modernisation du réseau sont généralement fixés et approuvés par le régulateur de l’énergie britannique, Ofgem, avant d’être répercutés sur les factures d’électricité.

Ces modernisations sont nécessaires pour répondre à une demande qui devrait augmenter de plus de 30% d’ici le milieu des années 2030, sous l’effet du développement des véhicules électriques, de nouveaux logements, de l’industrie et des centres de données utilisant l’intelligence artificielle, a déclaré NESO.

(Reportage Susanna Twidale, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)