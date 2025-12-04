La GB cherche un site pour une nouvelle centrale nucléaire-ministre de l'Énergie

par Susanna Twidale

La Grande-Bretagne va identifier des sites appropriés dans tout le pays pour y construire une éventuelle centrale nucléaire à grande échelle, y compris en Écosse, a déclaré jeudi le ministre britannique de l'Énergie.

Le gouvernement travailliste britannique estime que les centrales nucléaires aideront le pays à atteindre ses objectifs climatiques, à décarboner son secteur de l'électricité et à créer des emplois.

Le ministre de l'Énergie, Ed Miliband, a annoncé jeudi lors d'un évènement avoir chargé l'opérateur public Great British Energy-Nuclear "d'identifier des sites appropriés en Grande-Bretagne qui pourraient potentiellement accueillir un autre projet nucléaire à grande échelle, y compris en Écosse".

L'Écosse interdit actuellement toute nouvelle construction de centrale nucléaire et le Parti national écossais peut les bloquer grâce à ses pouvoirs décentralisés en matière d'urbanisme.

"En fin de compte, c'est au gouvernement écossais qu'il appartiendra de prendre ces décisions. Mais vous savez, nous voulons maximiser les opportunités pour l'ensemble de la Grande-Bretagne", a dit Ed Miliband.

Huit sites sont actuellement approuvés pour le développement nucléaire en Grande-Bretagne. Le mois dernier, le gouvernement a choisi le site de Wylfa, dans le nord du Pays de Galles, pour sa première petite centrale nucléaire.

Cette décision a suscité la colère des États-Unis, qui souhaitaient la construction d'une grande centrale sous leur égide, dans le cadre de leur participation accrue au secteur énergétique britannique.

Tout plan de nouveau grand projet nucléaire sera soumis aux décisions financières prises lors des futures révisions des dépenses publiques, a affirmé Ed Miliband.

La Grande-Bretagne s'est engagée à verser près de 18 milliards de livres (20,58 milliards d'euros) pour la construction de la grande centrale nucléaire Sizewell C, dans l'est de l'Angleterre, dont le coût total devrait s'élever à 38 milliards de livres. L'énergéticien français EDF a confirmé une participation de 12,5% dans ce projet.

Great British Energy-Nuclear est un organisme public britannique chargé de coordonner et de faire progresser le secteur de l'énergie nucléaire.

L'organisation présentera un rapport sur les sites potentiels à l'automne de l'année prochaine, a précisé Ed Miliband.

(Reportage Susanna Twidale, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)