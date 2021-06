La gauche bouge encore

Toutes seules, elles n'espéraient pas grand-chose. Tout juste ce que leur offraient les sondages, quelque 10 ou 12 % chacun, au mieux. Ensemble, les gauches vont plus loin. Du moins, assez pour pouvoir espérer remporter l'Île-de-France et les Pays de la Loire. C'est déjà, en soi, une petite victoire, elles n'en espéraient sans doute pas tant. Tantôt soucieuses de se compter, tantôt unies pour le meilleur et pour le pire comme dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les familles de la gauche sortent de ce premier tour des régionales revigorées. Régulièrement annoncé en décrépitude, le bloc de gauche - composé de la LFI, du PCF, d'EELV et du Parti socialiste - frôle les 35 % au niveau national dans ce scrutin marqué par une abstention record.

Régionales : abstention record et candidats sortants en tête pour le 1er tour

Premier enseignement : les sortants socialistes résistent. C'est Carole Delga, présidente sortante PS de la région Occitanie, qui a redoré la première le blason de la gauche. Largement en tête à l'issue du premier tour avec 39,6 % des voix, elle n'affiche pas moins de 17 points d'avance sur le candidat du Rassemblement national Jean-Paul Garraud, que les sondages annonçaient pourtant en tête. Le voisin socialiste d'Aquitaine, Alain Rousset, pour sa cinquième campagne, arrive largement en tête avec près de 30 % des voix. En Bretagne, le sortant Loïg Chesnais-Girard, en tête,

... Lire la suite sur LePoint.fr