La fumée de cigarette peut-elle transmettre le Covid-19 ?

S'il n'est plus nécessaire de prouver à quel point la cigarette est mauvaise pour la santé, a fortiori en pleine épidémie de coronavirus, son rôle éventuel dans la transmission de ce dernier intéresse les experts. Le virus s'immiscerait-il dans les volutes de fumée soufflées par un malade fumeur ? Pourrait-il ainsi voguer dans l'air et contaminer les passants alentour ?

C'est bien ce que craint l'Espagne, par exemple, qui a décidé l'interdiction de fumer dans la rue si l'on ne peut se tenir à au moins 2 mètres des autres, comme le rappelle France Info. Cette décision semble avant tout destinée à limiter le plus possible les exceptions au port du masque obligatoire dans les rues afin que le plus grand nombre de personnes porte son masque en permanence.

Le risque de transmission par microgouttelettes

Mais l'interdiction est également motivée par un risque de transmission du virus accentué par les fumeurs. Selon Alexandre Bleibtreu, un expert interrogé par le site d'information du service public, la décision de l'Espagne s'appuie sur l'hypothèse de la transmission aérienne du virus par microgouttelettes, qui ne fait pas consensus chez les scientifiques, mais inquiète de plus en plus.

Si tout le monde s'accorde à dire que le Covid-19 se transmet par les gouttelettes projetées par une personne infectée, le

