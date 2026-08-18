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La France va expulser sous peu deux diplomates iraniens - Barrot
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 20:36
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La France va expulser deux diplomates iraniens "dans les tout prochains jours", a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, citant une réponse à l'agression subie par deux diplomates français en Iran le mois dernier.

"J'avais annoncé que cet acte intolérable serait suivi de conséquences", a-t-il écrit sur le réseau social X. "C'est fait. Deux diplomates iraniens en France seront expulsés dans les tout prochains jours".

"C'est précisément parce que la France se tient au côté du peuple iranien (...) que deux diplomates français ont été scandaleusement et délibérément agressés le 19 juillet dernier", a-t-il dit.

(Inti Landauro, rédigé par Jean Terzian)

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