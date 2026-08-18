La France va expulser "dans les prochains jours" deux diplomates iraniens, dit Barrot

(Actualisé tout du long avec précisions)

La France va expulser deux diplomates iraniens "dans les tout prochains jours", a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, citant une réponse à l'"agression" subie le mois dernier par deux diplomates français en Iran.

Cette annonce intervient alors que Téhéran a dit lundi interdire à deux membres de l'ambassade de France impliqués dans un différend diplomatique en Iran de revenir dans le pays, leur reprochant d'avoir enfreint la Convention de Vienne qui réglemente les activités des missions diplomatiques.

Jean-Noël Barrot avait reproché le mois dernier à Téhéran d'avoir détenu sans raison deux agents de l'ambassade de France et d'avoir molesté l'un d'entre eux. Un responsable du ministère iranien des Affaires étrangères avait alors démenti toute maltraitance.

"J'avais annoncé que cet acte intolérable serait suivi de conséquences", a écrit mardi le chef de la diplomatie française sur le réseau social X. "C'est fait. Deux diplomates iraniens en France seront expulsés dans les tout prochains jours".

"C'est précisément parce que la France se tient au côté du peuple iranien (...) que deux diplomates français ont été scandaleusement et délibérément agressés le 19 juillet dernier", a-t-il ajouté.

Le Quai d'Orsay a fait savoir que Jean-Noël Barrot a décidé de déclarer persona non grata deux agents de l'ambassade d'Iran en France.

"Cette décision fait suite à l'agression extrêmement grave commise par les services de sécurité iraniens à l'encontre de deux agents de l'ambassade de France en Iran, le 19 juillet, en violation flagrante du droit international (...)", est-il écrit dans un communiqué.

La décision a été "notifiée à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran", qui a été convoqué mardi au Quai d'Orsay, a indiqué le ministère.

(Rédigé par Jean Terzian)