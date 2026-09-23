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La France soulagée par la grâce accordée par Bakou à Martin Ryan-Quai
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 15:37
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La France accueille avec soulagement la grâce accordée par le président azerbaïdjanais Ilham Aliev au Français Martin Ryan, emprisonné pour espionnage en Azerbaïdjan, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

"Il s'agit d'un geste humanitaire que la France salue", selon le Quai d'Orsay.

"Cette décision est le fruit d'un dialogue patient et exigeant avec les autorités azerbaïdjanaises, que nous entendons poursuivre et qui marque une étape vers la normalisation de nos relations", poursuit le ministère.

La grâce accordée à Martin Ryan est intervenue au lendemain de la levée des sanctions européennes contre l'homme d'affaires Alicher Ousmanov, une décision encouragée par la France, au grand dam de l'Ukraine et d'autres pays de l'Union européenne.

(John Irish, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
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