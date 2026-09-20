La France s'apprête à entrer dans l'automne avec un temps sec et chaud, selon Météo-France

La France s'apprête à entrer cette semaine dans l'automne avec un temps sec et chaud, après un été record en termes de chaleur et d'une sécheresse qui peine encore à s'estomper ( AFP / Loic VENANCE )

La France s'apprête à entrer cette semaine dans l'automne avec un temps sec et chaud, après un été record en termes de chaleur et d'une sécheresse qui peine encore à s'estomper, selon Météo-France.

Les températures maximales "restent assez chaudes pour la saison, notamment au sud avec plus de 30 degrés avec des pointes à 34 sur le Languedoc", a indiqué dimanche Météo-France dans un bulletin publié sur son site internet, précisant toutefois qu'elles "sont plutôt orientées à la baisse sur le flanc est, plutôt stables sur l'Ouest".

Vendredi, l'établissement public a affirmé qu'"en début de semaine prochaine, sous un puissant anticyclone, le temps sera généralement ensoleillé avec des températures très élevées pour la saison dans le Sud l'après-midi, atteignant 30°C sur les régions méridionales".

La chaleur persistante sur le territoire s'accompagne de "très peu de précipitations pour la saison" depuis début septembre, soit le début de l'automne météorologique, a aussi écrit Météo-France dans son bulletin de vendredi, selon lequel "l'indicateur national de sécheresse des sols se situe à un niveau encore jamais observé pour une mi-septembre sur de nombreux départements".

Des précipitations fin août "ont permis une amélioration temporaire de la sécheresse des sols, mais insuffisante", ajoute Météo-France, relevant que seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est épargnée.

D'après le service VigiEau, qui recense les restrictions à l'usage de l'eau, 76 départements se trouvent encore en situation de crise en matière de sécheresse, parmi 98 départements faisant l'objet d'une attention accrue.

La France sort de l'été le plus chaud jamais constaté depuis le début des mesures en 1900, marqué par une température moyenne sur 24h00 de 24,0°C, soit +3,6°C par rapport aux normales 1991-2020, et devant les étés caniculaires 2003 et 2022.