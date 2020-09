Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France regrette l'absence de formation d'un gouvernement au Liban Reuters • 16/09/2020 à 15:20









LA FRANCE REGRETTE L'ABSENCE DE FORMATION D'UN GOUVERNEMENT AU LIBAN PARIS (Reuters) - La France a regretté mercredi que les responsables politiques libanais ne soient pas parvenus à former un gouvernement dans le délai qu'ils avaient promis de respecter lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron, il y a quinze jours. "Force est de constater qu'ils ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. La France regrette que les responsables politiques libanais ne soient pas parvenus à tenir les engagements formulés au président Macron le 1er septembre 2020 selon le calendrier annoncé", dit l'Elysée dans un communiqué. "Il n'est pas encore trop tard: chacun doit prendre ses responsabilités et agir enfin dans le seul intérêt du Liban en permettant à M. Moustapha Adib de constituer un gouvernement qui soit à la hauteur de la gravité de la situation", ajoute la présidence. (Michel Rose, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.