Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France rappelle les forces politiques libanaises à leurs engagements Reuters • 14/09/2020 à 17:13









LA FRANCE RAPPELLE LES FORCES POLITIQUES LIBANAISES À LEURS ENGAGEMENTS PARIS (Reuters) - Les différentes forces politiques libanaises doivent honorer "au plus vite" leurs engagements en favorisant la formation d'un nouveau gouvernement, a déclaré lundi le ministère français des Affaires étrangères, alors que le Liban peine à boucler la formation d'un nouveau cabinet à 24 heures de la date butoir prévue initialement. "La priorité au Liban doit aller à la formation rapide d'un gouvernement de mission qui puisse mettre en oeuvre les réformes indispensables au relèvement du pays", a déclaré une porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en réponse à une question sur un éventuel prolongement des discussions en vue de la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale. "L'ensemble des forces politiques libanaises ont souscrit à cet objectif. Il leur revient de traduire sans tarder cet engagement en actes." (John Irish)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.