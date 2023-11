La France produit de plus en plus de talents, mais peine toujours à les attirer

Selon l'indice mondial de compétitivité en matière de talents, la France est passée cette année de la 9e à la 7e place dans la catégorie "production de talents", mais seulement 25e dans l"'attraction des talents".

La Défense, le 2 novembre 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

La Suisse, Singapour et les Etats-Unis sont les trois pays qui attirent le plus de jeunes talents, selon l'Index mondial compétitivité et talents publié mardi 7 novembre par l'école de management Insead, l'Institut Descartes et le Human Capital Leadership Institute. Cet indicateur mesure la capacité à produire, attirer et retenir le capital humain sur son territoire dans 134 pays en se basant sur des données "internationalement comparables et vérifiables", comme le cadre fiscal et réglementaire, la qualité de l'enseignement, la protection sociale, l'employabilité ou encore la formation de la main-d'œuvre.

Loin derrière, la France se trouve tout de même à une place honorable, puisque depuis trois ans elle a fait son entrée dans le top 20, et n'en a pas bougé en se maintenant à la 19e place encore cette année. "Il y a trois ans, le pays avait fait son entrée dans les vingt pays les plus compétitifs sur le plan des talents et son maintien à la 19e place confirme les progrès enregistrés depuis cinq ou six ans", souligne auprès de BFMTV Bruno Lanvin, président de l'Institut Descartes et cofondateur de l'indice.

La qualité de l'enseignement français reconnue

L'Hexagone s'illustre notamment dans la "production de talents", autrement dit les études, puisqu'elle passe cette année de la 9e à la 7e place. "En plus du système d'éducation formel tricolore, c'est la formation permanente pour laquelle les entreprises ont joué le jeu qui expliquent ce bon classement", explique Bruno Lanvin à la chaîne d'info, en insistant sur l'importance de l'apprentissage, qui a beaucoup évolué grâce à la réforme voulue par Emmanuel Macron. La capacité française à former tout au long de la vie se hisse ainsi à la troisième place et son système éducatif se classe à la 16e place.

Bien formés, les talents peuvent avoir toutefois du mal à trouver un emploi. La France se classe en effet à la 43e place en ce qui concerne le critère "employabilité".

La France n'est par ailleurs qu'à la 25e place dans la catégorie "attraction des talents". "Le principal reproche qui est fait n'est pas la fiscalité trop élevée de la France mais le manque de prévisibilité du système", explique Bruno Lanvin aux Echos . "Alors que le pays affichait un écart important avec des pays très attractifs comme la Suisse ou les pays scandinaves en raison de leurs atouts en matière de géographie, de qualité de vie et d'accès aux services, la France a en partie rattrapé son retard", nuance-t-il toutefois auprès de BFMTV . "Toutefois les mouvements sociaux, comme celui des gilets jaunes, ou les violences urbaines, affectent négativement son attractivité auprès des étrangers", ajoute-t-il.