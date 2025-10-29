La France "préoccupée" par les tensions post-électorales au Cameroun

La France est "particulièrement préoccupée" par les tensions au Cameroun après l'élection présidentielle du 12 octobre, dont le président sortant Paul Biya a été déclaré vainqueur pour un huitième mandat consécutif, a déclaré le Quai d'Orsay mercredi.

La France a "pris note" de la proclamation des résultats et suit avec "la plus grande attention" l’évolution de la situation au Cameroun, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères dans une déclaration.

"(Il) nous paraît essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l'Etat de droit soient scrupuleusement respectés et que toutes les personnes détenues arbitrairement depuis le début du processus électoral soient libérées afin de préserver la cohésion nationale", a dit le Quai d'Orsay.

Des manifestations ont été organisées au Cameroun pour contester le résultat de l'élection présidentielle, alors que le Conseil constitutionnel a annoncé lundi les résultats officiels.

Selon le groupe "Stand up for Cameroon", au moins 23 personnes ont été tuées depuis le week-end dernier lors de la répression des manifestations menée par les forces de sécurité.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ce bilan de manière indépendante. Un porte-parole du gouvernement camerounais n'a pas répondu à une demande de commentaire.

