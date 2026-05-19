La France invite les pays européens de la "coalition des volontaires" aux festivités du 14 juillet

La France a convié les États européens membres de la "coalition des volontaires" à venir assister aux célébrations en l'honneur de la fête nationale du 14 juillet, selon une invitation officielle que Reuters a pu consulter.

Les commémorations se dérouleront cette année sur le thème du "réveil stratégique européen", précise l'invitation, et seront précédées d'un dîner d'État le 13 juillet.

(Reportage John Irish, version française Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)