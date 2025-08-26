 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La France fera tout pour continuer à "tenir" les finances publiques, déclare Lombard
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 08:19

Le ministre français des Finances, M. Lombard, s'entretient avec des journalistes au ministère de Bercy, à Paris

PARIS (Reuters) -Le gouvernement français fera tout pour qu'une "solution rapide soit trouvée" afin de continuer à "tenir les finances publiques" en cas de chute de l'exécutif après le vote de confiance du 8 septembre devant le Parlement, a déclaré mardi le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard.

"La France est un pays extrêmement solide. Les finances publiques sont tenues (...), nous sommes exactement dans les clous de notre trajectoire" pour ramener le déficit à 5,4% du produit intérieur brut cette année, a-t-il dit au micro de France Inter.

"Donc nous ferons tout pour que, s'il y a un vote défavorable le 8 septembre (...) une solution rapide soit trouvée, mais ça, ça relève à ce moment-là du président de la République, de façon à ce qu'il y ait continuité."

Interrogé sur l'hypothèse d'une intervention du Fonds monétaire international (FMI) en cas de dégradation de la situation financière du pays, Eric Lombard a répondu que "c'est un risque que nous souhaitons éviter, que nous devons éviter, mais je ne vais pas vous dire que le risque n'existe pas".

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

    Ils tondent le contribuable et ça va continuer.

