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La France favorable à de nouvelles sanctions contre les colons israéliens-Barrot
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 13:50

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN au Clarion Hotel and Congress Sea U à Helsingborg

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN au Clarion Hotel and Congress Sea U à Helsingborg

Le ministre ‌français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est déclaré dimanche ​favorable à de nouvelles sanctions pour protester contre "l'intensification de la colonisation illégale en Cisjordanie et l'explosion des violences ​des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens".

"On n'a jamais vu ça ​depuis des années et peut-être ⁠des décennies", a-t-il déclaré au Grand Jury RTL/Le ‌Figaro/Public Sénat/M6.

Jean-Noël Barrot se dit favorable à des sanctions "à l'encontre non seulement des responsables de ​ces violences, ‌mais également à l'encontre des entités, des ⁠entreprises, des organisations qui, depuis Israël, donnent les moyens à ces colons extrémistes de chasser les Palestiniens de ⁠leurs terres, de ‌brûler leurs récoltes, de détruire leurs bâtiments ⁠publics".

Le 28 mai, l'Union européenne a pris un ‌troisième train de sanctions à ce sujet.

"On ⁠pourra aller plus loin et dans les ⁠prochains jours, de ‌nouvelles sanctions pourraient être prises", a dit Jean-Noël Barrot.

Selon ​trois diplomates européens interrogés ‌par Reuters, la France travaille avec plusieurs pays pour accroître la pression ​sur Israël à travers la mise en oeuvre de sanctions nationales coordonnées visant des individus ⁠liés aux violences en Cisjordanie.

Ces mesures, qui incluraient des gels d'avoirs et des interdictions de voyager, n'ont pas encore été finalisées et les pays pourraient adopter des listes différentes de personnes visées, ont-ils précisé.

(Reportage Elizabeth Pineau, ​avec John Irish)

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