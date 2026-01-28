La France favorable à classer les Gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste

(Actualisé avec Barrot)

La France soutient l'inscription du corps iranien des Gardiens de la révolution islamique sur la liste européennes des organisations terroristes, a déclaré mercredi l'Elysée, dans un contexte de répression sanglante menée par Téhéran contre une nouvelle vague de manifestations en Iran.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a par ailleurs confirmé que l'Union européenne prendrait jeudi à Bruxelles des sanctions contre les représentants iraniens "responsables des exactions" dans le pays.

"Il ne peut y avoir d'impunité", a-t-il écrit sur le réseau social X. "L'insoutenable répression de la révolte pacifique du peuple iranien ne peut rester sans réponse".

Plus tôt dans la journée, la porte-parole du gouvernement a souligné que Paris n'avait "

aucun tabou

" concernant la désignation comme organisation terroriste des Gardiens de la révolution, puissante unité d'élite de l'armée iranienne.

"Une réflexion est en cours avec nos partenaires européens (...)", a dit Maud Bregeon aux journalistes à l'issue du conseil des ministres, dénonçant une "répression d'une violence sans équivalent dans l'histoire contemporaine de l'Iran".

Plusieurs pays occidentaux, dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ont déjà classé les Gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste.

(Miche Rose, John Irish; rédigé par Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse, Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Kate Entringer)