La France face à une invasion de punaises de lit

C'est un insecte minuscule dont les répercussions sont grandes pour les foyers infectés. L'infestation des punaises de lit est hors de contrôle, raconte Le Parisien qui a accédé aux chiffres de la Chambre syndicale des métiers de la dératisation, désinsectation et désinfection (CS3D). Et ils sont édifiants : les interventions de professionnels pour lutter contre les punaises de lit ont bondi de 76 % en 2020. Elles avaient augmenté d'environ 30 % les deux années précédentes.

Les punaises de lit sont des insectes dont les piqûres provoquent notamment des démangeaisons, elles se développent dans les matelas et les draps, ainsi que les meubles et les recoins. Alors qu'ils avaient disparu dans les années 1950, ces nuisibles se sont engouffrés dans les maisons françaises ces dernières années.

Plus de 70 000 consultations chez le généraliste en un an étaient liées à ces parasites, estimait une étude dévoilée par le ministère de la Santé en juillet. Le motif de la consultation vient souvent des lésions cutanées mais aussi de la dégradation de l'état psychologique des personnes touchées, car les punaises de lit les conduisent à vivre dans le stress et la vigilance permanente. Certaines personnes développent même des troubles post-traumatiques.

« C'est trop tard pour l'éradiquer »

Les autorités françaises avaient déjà constaté leur retour en force dès le début de l'année :

... Lire la suite sur LePoint.fr