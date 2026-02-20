La France et quatre pays européens vont développer des défenses aériennes à bas coût

(Actualisé avec déclarations, précisions)

par Barbara Erling

Les cinq plus grandes puissances militaires d'Europe, dont la France, ont décidé de collaborer à la mise en production d'ici 12 mois de systèmes de défense antiaérienne à bas coûts tels que des drones autonomes ou des missiles, ont-elles annoncé vendredi à l'issue d'une réunion de leurs ministres de la Défense à Cracovie, en Pologne.

La guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion à grande échelle de ce pays par la Russie en février 2022, a montré à quel point les drones intercepteurs pouvaient se substituer efficacement aux coûteux systèmes traditionnels de missiles de défense sol-air et les alliés européens de Kyiv espèrent pouvoir tirer parti de cette expérience pour protéger le ciel européen de toute menace.

Les pays européens s'efforcent en outre d'augmenter leurs budgets de défense face aux craintes quant à une moindre implication, voire un désengagement, des Etats-Unis au sein de l'Otan.

"Tout cela nous invite à poursuivre les augmentations des budgets de défense de chacun de nos pays", a dit Catherine Vautrin lors d'une conférence de presse à Cracovie.

"Nous devons également veiller à ce que cet argent se traduise en équipements militaires rapidement, j'insiste, très rapidement", a ajouté la ministre française des Armées. "Mais nous devons également renforcer notre coordination en termes opérationnels. Nous devons, ensemble, être prêts à répondre à toute hypothèse."

Fruit de cette collaboration à cinq entre France, Allemagne, Italie, Pologne et Grande-Bretagne, l'initiative baptisée LEAP prévoit le développement d'un programme de plateformes autonomes et effecteurs à bas coût - drones ou missiles sol-air.

Le premier projet issu de ce programme doit être mis en production d'ici 2027, a précisé le gouvernement britannique.

"C'est le défi de notre époque, les technologies évoluent (...) et nous devons réagir très rapidement", a dit le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

(Barbara Erling à Cracovie, Pawel Florkiewicz à Varsovie, Lili Bayer à Bruxelles, Muvija M à Londres, Ludwig Burger à Francfort, Benoit Van Overstraeten à Paris, rédigé par Alan Charlish, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)