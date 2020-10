Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France enregistre 13.243 nouvelles contaminations au coronavirus Reuters • 19/10/2020 à 20:26









LA FRANCE ENREGISTRE 13.243 NOUVELLES CONTAMINATIONS AU CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - La France a enregistré 13.243 cas supplémentaires de contaminations par le nouveau coronavirus en 24 heures, selon les chiffres publiés lundi soir par les autorités sanitaires. Ce bilan est nettement inférieur aux données du week-end: le nombre de contaminations journalières était monté dimanche à 29.837 après 32.427 samedi, un record depuis le début de l'épidémie. Mais les données du lundi sont généralement en recul par rapport aux autres jours de la semaine. Avec 146 décès supplémentaires liés au COVID-19, le bilan de l'épidémie en France s'élève désormais à 33.623 morts depuis le début de l'épidémie. Lundi soir, la France comptait au total 910.277 cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire pour un taux de positivité des tests s'établissant à 13,4% (contre 13,2% dimanche). Le nombre de patients hospitalisés en raison d'une infection COVID-19 a largement dépassé les 11.000, une première depuis le 12 juin, et s'élève à 11.661. En réanimation, avec 2.099 lits occupés, la France repasse au-dessus des 2.000 patients admis dans ces services, une situation inédite depuis le 17 mai. Face à la deuxième vague de l'épidémie, un couvre-feu est en vigueur depuis vendredi minuit et pour quatre semaines au moins en Ile-de-France et dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Etienne et Rouen) afin de tenter d'éviter une saturation des capacités hospitalières. (Benoît Van Overstraeten, Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.