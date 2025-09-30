La France enquête sur un pétrolier sous sanctions ancré au large de ses côtes

Les autorités françaises enquêtent sur une infraction présumée commise par le pétrolier Boracay, battant pavillon béninois et sous le coup de sanctions, a indiqué un porte-parole de la marine mardi.

"Suite à une présomption d’infraction du navire Bocaray, un signalement a été effectué vers le parquet territorialement compétent, celui de Brest. Une enquête est en cours", a déclaré à Reuters mardi un porte-parole de l'État-major de la marine.

Le pétrolier, ancré au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), selon les données de LSEG, est inscrit sur la liste des sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni à l'encontre de la Russie.

(Reportage Gabriel Stargardter à Paris et Jonathan Saul à Londres, version française Kate Entringer)