La France enquête sur un pétrolier sous sanctions ancré au large de ses côtes
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:58

Les autorités françaises enquêtent sur une infraction présumée commise par le pétrolier Boracay, battant pavillon béninois et sous le coup de sanctions, a indiqué un porte-parole de la marine mardi.

"Suite à une présomption d’infraction du navire Bocaray, un signalement a été effectué vers le parquet territorialement compétent, celui de Brest. Une enquête est en cours", a déclaré à Reuters mardi un porte-parole de l'État-major de la marine.

Le pétrolier, ancré au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), selon les données de LSEG, est inscrit sur la liste des sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni à l'encontre de la Russie.

(Reportage Gabriel Stargardter à Paris et Jonathan Saul à Londres, version française Kate Entringer)

