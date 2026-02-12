 Aller au contenu principal
La France en contact avec le Tchad après la disparition d'un de ses ressortissants
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 16:28

La France est en contact étroit avec les autorités tchadiennes après la disparition d'un de ses ressortissants au Tchad, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, sans donner plus de détails.

Selon le maire de la ville tchadienne d'Amdjarass, située dans le nord-est du pays, la personne disparue est un touriste français qui assistait au Festival international des cultures sahariennes.

Le touriste "s'est écarté de la troupe lors d'une randonnée sur le site touristique de Bachegueri, dans le désert (...) Il s'est égaré depuis hier soir et les recherches sont en cours."

(Reportage Mahamat Ramadane à N'Djamena, avec John Irish à Paris ; version française Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

