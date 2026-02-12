La France en contact avec le Tchad après la disparition d'un de ses ressortissants

La France est en contact étroit avec les autorités tchadiennes après la disparition d'un de ses ressortissants au Tchad, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, sans donner plus de détails.

Selon le maire de la ville tchadienne d'Amdjarass, située dans le nord-est du pays, la personne disparue est un touriste français qui assistait au Festival international des cultures sahariennes.

Le touriste "s'est écarté de la troupe lors d'une randonnée sur le site touristique de Bachegueri, dans le désert (...) Il s'est égaré depuis hier soir et les recherches sont en cours."

(Reportage Mahamat Ramadane à N'Djamena, avec John Irish à Paris ; version française Kate Entringer)