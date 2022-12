La France, dernier pays d'Europe à ne pas réintégrer les soignants non-vaccinés, déplore Nicolas Dupont-Aignan

( AFP / THOMAS COEX )

"Tout le monde sait que le vaccin n'empêche pas la transmission", a martelé le député Debout la France.

Invité sur France Inter mercredi 21 décembre, Nicolas Dupont-Aignan s'est indigné contre le gouvernement, qui refuse de réintégrer les soignants non-vaccinés , malgré une situation déplorable dans les hôpitaux.

"L'hôpital est en pénurie de personnel, je trouve ahurissant que dans notre pays on se prive de milliers de soignants, beaucoup plus nombreux que ce que dit le gouvernement et qui sont suspendus", a déploré le député Debout la France.

Le député a ainsi souligné que la France était le dernier pays d'Europe à ne pas avoir réintégré ses soignants non-vaccinés. "Même Pfizer l'a reconnu et tout le monde sait que le vaccin n'empêche pas la transmission . Que vous soyez vaccinés ou pas, vous avez la même possibilité de transmettre", a-t-il martelé.

Les hôpitaux débordés par le manque de personnel

Depuis 2021, les soignants non-vaccinés n'ont plus le droit d'exercer leur profession dans les hôpitaux. Cette situation est déplorée par de nombreux membres de la classe politique - comme le RN ou LFI - au vu notamment du manque de personnel disponible pour prendre en charge des patients qui sont de plus en plus nombreux à se présenter aux urgences.

Invité sur BFMTV dans la même matinée, Rémi Salomon, président de la Conférence des PCME des CHU, a interpellé sur la situation actuelle des hôpitaux, qui se retrouve frappée par la triple épidémie Covid-grippe-bronchiolite, et par un afflux considérable de patients qui se présentent aux urgences.

"Les gens attendent de très longues heures aux urgences, parfois même plusieurs jours à certains endroits. Les soignants sont débordés ", a-t-il interpellé.